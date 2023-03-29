Суд оправдал трех полицейских из Оренбурга, обвиняемых в пытках задержанного

Оперуполномоченные отдела полиции №2 межмуниципального управления «Оренбургское» УМВД России по Оренбургской области обвинялись в применении насилия в отношении местного жителя. По версии следствия, сотрудники превысили должностные полномочия, чтобы получить от доставленного гражданина показаний об обстоятельствах совершения преступления.

Инцидент произошел осенью 2021 года.

Общественные наблюдательные комиссии не справляются с контролем ситуаций в СИЗО и колониях, поэтому дополнительный контроль со стороны депутатов стал бы хорошим решением, заявил ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

