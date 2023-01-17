«Катастрофическая смертность»: Арестованных по нетяжким преступлениям призвали не помещать в СИЗО

Новый законопроект Минюста о смягчении норм содержания заключенных не решает проблем перегруженности СИЗО и роста смертности в изоляторах, заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с НСН.

Минюст подготовил законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных. Так, предлагается увеличить норму площади в исправительных центрах с четырех до пяти «квадратов» на одного осужденного на принудительные работы. Также предусматривается увеличение с трех до четырех лет возраста ребенка, который может находиться с матерью в исправительном учреждении. Мельников рассказал, решения каких проблем на самом деле ждут общественники.

«Это очередная мера, которая позволит немножко где-то что-то улучшить. В некоторых регионах и даже в Москве смертность в следственных изоляторах увеличилась на 40% за предыдущий год, на это меры не повлияют. Но я поддерживаю любые положительные изменения. Обратили внимание на увеличение квадратных метров, увеличение возможности тратить денежные средства в соответствии с инфляцией, это логичные вещи. Однако в текущих реалиях есть куда более серьезные проблемы», - объяснил Мельников.