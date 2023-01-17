«Катастрофическая смертность»: Арестованных по нетяжким преступлениям призвали не помещать в СИЗО
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в эфире НСН оценил новый законопроект Минюста о нормах содержания заключенных.
Новый законопроект Минюста о смягчении норм содержания заключенных не решает проблем перегруженности СИЗО и роста смертности в изоляторах, заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с НСН.
Минюст подготовил законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных. Так, предлагается увеличить норму площади в исправительных центрах с четырех до пяти «квадратов» на одного осужденного на принудительные работы. Также предусматривается увеличение с трех до четырех лет возраста ребенка, который может находиться с матерью в исправительном учреждении. Мельников рассказал, решения каких проблем на самом деле ждут общественники.
«Это очередная мера, которая позволит немножко где-то что-то улучшить. В некоторых регионах и даже в Москве смертность в следственных изоляторах увеличилась на 40% за предыдущий год, на это меры не повлияют. Но я поддерживаю любые положительные изменения. Обратили внимание на увеличение квадратных метров, увеличение возможности тратить денежные средства в соответствии с инфляцией, это логичные вещи. Однако в текущих реалиях есть куда более серьезные проблемы», - объяснил Мельников.
Так, по его словам, перегруженность следственных изоляторов в совокупности с недостатком медиков приводят к катастрофическому увеличению смертности. Также необходимо решать проблему отсутствия независимого общественного контроля.
«В Москве, например, многие СИЗО перегружены на 30-40%, учитывая недостаток медиков и так далее, это приводит к катастрофическому увеличению смертности. Количество арестованных по нетяжким преступлениям увеличивается. Нужно внести поправки относительно недопустимости помещения людей по ряду преступлений в СИЗО, иначе эту проблему не решить. Когда нет независимого общественного контроля, никакие меры не помогут. Практически нет людей независимых, все готовы поцеловать ниже спины начальника колонии. Кто будет проверять выполнение всех мер и законов? Ужасная история с пытками. Мы задекларировали, что это неприемлемо, но дальше слов не ушло», - рассказал собеседник НСН.
Ранее Минюст предложил расширить перечень оснований, по которым в тюрьмах, колониях и СИЗО вводится режим особых условий. Такими основаниями могут стать ЧС и эпидемии. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что введение в тюрьмах и СИЗО особого режима при эпидемиях может привести к сокрытию нарушений под разными предлогами.
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