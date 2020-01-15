В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

15 января 202011:17

Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор по делу об издевательствах над заключёнными в колонии №1. Бывшему заместителю начальника оперативного отдела ИК-1 Сергею Ефремову назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

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Кроме того, приговорённый лишён звания капитана внутренней службы и права занимать руководящие должности в государственных органах, передает RT.

Дело о пытках в колонии получило широкий общественный резонанс в 2018 году после опубликования в СМИ видеозаписи избиения заключённого Евгения Макарова.

В рамках уголовного дела под стражу были взяты 12 человек.

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ФОТО: flickr/Thomas Hawk
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