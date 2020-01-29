Экс-сотрудники колонии получили условный срок по делу о пытках
Заволжский районный суд Ярославля огласил вердикт по делу об избиении осужденных двум бывшим сотрудникам местной исправительной колонии №1. Владислав Писаревский и Роман Оныпа приговорены к четырем годам лишения свободы условно, сообщает «Интерфакс». Им также назначили испытательный срок на то же время.
Ранее сегодня оба признали свою вину, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке. Ранее еще один сотрудник ИК-1, проходивший по этому делу, был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Он также обвинялся в истязаниях заключенного Евгения Макарова. Видео с избиением последнего вызвало широкий общественный резонанс и привело к открытию уголовного дела.
В общей сложности обвинения предъявлены 17-и сотрудникам колонии. Первый фигурант дела – бывший замначальника оперативного отдела ИК-1 Сергей Ефремов приговорен недавно к четырем годам колонии общего режима.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин отправил в отставку главу Чувашии Игнатьева
- Кравчук объяснился за «встречу» Гитлера и Сталина
- Китай предоставил России геном коронавируса
- Путин назвал полезной работу правительства Медведева
- Посольство США извинилось за новость об освобождении Освенцима американцами