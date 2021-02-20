Суд огласит приговор Навальному по делу о клевете на ветерана в субботу вечером

Бабушкинский суд Москвы сегодня в 18.00 огласит приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана. Об этом объявила судья Вера Акимова.

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Ранее в субботу Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока и замену его на реальный по делу «Ив Роше». Суд учел просьбу прокурора зачесть в срок время, проведенное под домашним арестом (ранее эти два месяца не были учтены).

Приговор по делу о клевете на ветерана не повлияет на продолжительность заключения Навального под стражей – эта статья не предполагает лишения свободы. В результате оппозиционер должен будет провести в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:СудыАлексей Навальный
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