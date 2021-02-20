Суд огласит приговор Навальному по делу о клевете на ветерана в субботу вечером
Бабушкинский суд Москвы сегодня в 18.00 огласит приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана. Об этом объявила судья Вера Акимова.
Ранее в субботу Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока и замену его на реальный по делу «Ив Роше». Суд учел просьбу прокурора зачесть в срок время, проведенное под домашним арестом (ранее эти два месяца не были учтены).
Приговор по делу о клевете на ветерана не повлияет на продолжительность заключения Навального под стражей – эта статья не предполагает лишения свободы. В результате оппозиционер должен будет провести в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 953 / сут.
Умерли
82 876+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+17 484 / сут.
- СМИ: В Испании футбольный тренер напал на судью
- Суд огласит приговор Навальному по делу о клевете на ветерана в субботу вечером
- Восемь пострадавших при обрушении в цеху фабрики в Норильске находятся в больнице
- Сотрудники птицефабрики на юге России заразились птичьим гриппом
- СМИ: Два пилота погибли при крушении военного самолёта в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru