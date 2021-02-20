Опять двадцать пять! Германия вновь не ответила на запрос РФ по Навальному

Германская сторона уже в пятый раз отказалась отвечать на запрос России по обстоятельствам госпитализации Алексея Навального. Об этом информирует Генеральная прокуратура РФ.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, это свидетельствует о том, что Берлин по-прежнему игнорирует положения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В Генпрокуратуре также обратили внимание на тональность письма от коллег из Германии. Выбранная форма ответа вызывает сожаление, и показывает, что Берлин стремится избежать неудобных для него вопросов, отмечается в публикации на сайте надзорного ведомства.

Как напоминают «Известия», ранее на этой неделе правительство ФРГ отказалось удовлетворить запрос фракции в Бундестаге «Альтернатива для Германии», требовавшей предоставить данные о том, какое именно ведомство обнаружило следы химических отравляющих веществ в ходе расследования дела Навального.

В ходе госпитализации российского оппозиционера в берлинской клинике «Шарите» заявили об обнаружении у него признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом анализы, взятые в больнице Омска, куда Навальный был экстренно помещён после потери сознания в самолёте, не выявили подобных веществ.

