Суд обязал ресторан Собчак выплатить 1 млн рублей

Это связано с нарушением прав на товарный знак, а также сменить вывеску. Абель является правообладателем комбинированного товарного знака Veter. Ее иск связан с использованием в названии и оформлении ресторана в Петербурге сходного до степени смешения товарного знака (VETER).

Изначально предпринимательница просила взыскать 5 млн рублей, но суд снизил компенсацию до 1 млн рублей.

Ранее вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

