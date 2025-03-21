Суд обязал ресторан Собчак выплатить 1 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компанию «Манила», совладельцем которой является телеведущая и журналист Ксения Собчак, выплатить в пользу частной предпринимательницы Веры Абель 1 млн, сообщает РИА Новости.

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Это связано с нарушением прав на товарный знак, а также сменить вывеску. Абель является правообладателем комбинированного товарного знака Veter. Ее иск связан с использованием в названии и оформлении ресторана в Петербурге сходного до степени смешения товарного знака (VETER).

Изначально предпринимательница просила взыскать 5 млн рублей, но суд снизил компенсацию до 1 млн рублей.

Ранее вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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