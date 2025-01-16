СМИ: Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак

Ксения Собчак на своем YouTube-канале ранее разместила видеоролик, в котором эксперты-медики рассказывали об операции по уменьшению желудка. Среди прочего в видео подробно обсуждается операция умершего.

Пациента прооперировали в феврале 2024 года. Уже на следующий день после выписки мужчина почувствовал недомогание и повторно обратился в клинику, где ему снова провели оперативное вмешательство. Затем его состояние ухудшилось, пациента госпитализировали в другую больницу, в которой он впал в кому и умер. Это послужило причиной возбуждения уголовного дела об оказания небезопасных услуг.

Позже супруга умершего пациента в своих соцсетях заявила, что ряд СМИ распространил недостоверную информацию о том, что проведенная по уголовному делу судебно-медицинская экспертиза якобы установила отсутствие вины врачей. По ее словам, медицинская экспертиза по делу была назначена недавно, и результатов пока нет. Вдова также пообещала подать иск ко всем СМИ, которые участвовали в распространении недостоверных сведений.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд принял решение заменить назначенное наказание клинике звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastic с приостановления деятельности на 90 суток на штраф в 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

