СМИ: Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак
В Кунцевском суде Москвы зарегистрировали иск вдовы умершего пациента клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique о защите чести и достоинства к Ксении Собчак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Ксения Собчак на своем YouTube-канале ранее разместила видеоролик, в котором эксперты-медики рассказывали об операции по уменьшению желудка. Среди прочего в видео подробно обсуждается операция умершего.
Пациента прооперировали в феврале 2024 года. Уже на следующий день после выписки мужчина почувствовал недомогание и повторно обратился в клинику, где ему снова провели оперативное вмешательство. Затем его состояние ухудшилось, пациента госпитализировали в другую больницу, в которой он впал в кому и умер. Это послужило причиной возбуждения уголовного дела об оказания небезопасных услуг.
Позже супруга умершего пациента в своих соцсетях заявила, что ряд СМИ распространил недостоверную информацию о том, что проведенная по уголовному делу судебно-медицинская экспертиза якобы установила отсутствие вины врачей. По ее словам, медицинская экспертиза по делу была назначена недавно, и результатов пока нет. Вдова также пообещала подать иск ко всем СМИ, которые участвовали в распространении недостоверных сведений.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд принял решение заменить назначенное наказание клинике звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastic с приостановления деятельности на 90 суток на штраф в 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru