Суд обязал Марию Певчих опровергнуть фейки о бизнесмене Олеге Дерипаске

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к экс-сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана иноагентом и запрещена в РФ как экстремистская) Марии Певчих (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Мельникова.

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Он отметил, что суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Дерипаски сведения, которые распространила Певчих в интернете. Отмечается, что речь идет об участии бизнесмена в залоговых аукционах. Суд постановил, что Певчих должна опубликовать опровержение таких сведений на YouTube-канале «Популярная политика» и в «Коммерсанте».

Адвокат подчеркнул, что если Певчих не исполнит решение суда после его вступления в силу, то к ней будет применяться неустойка в размере пять тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Ранее Арбитражный суд назначил на 11 июля основные слушания по иску Дерипаски к Певчих. Иск, в котором были заявлены требования «о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании астрента», поступил в суд 9 марта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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