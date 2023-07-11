Суд обязал Марию Певчих опровергнуть фейки о бизнесмене Олеге Дерипаске

Он отметил, что суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Дерипаски сведения, которые распространила Певчих в интернете. Отмечается, что речь идет об участии бизнесмена в залоговых аукционах. Суд постановил, что Певчих должна опубликовать опровержение таких сведений на YouTube-канале «Популярная политика» и в «Коммерсанте».

Адвокат подчеркнул, что если Певчих не исполнит решение суда после его вступления в силу, то к ней будет применяться неустойка в размере пять тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Ранее Арбитражный суд назначил на 11 июля основные слушания по иску Дерипаски к Певчих. Иск, в котором были заявлены требования «о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании астрента», поступил в суд 9 марта, сообщает «Радиоточка НСН».

