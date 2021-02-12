Лавров: власти Германии скрывают соратницу Навального Марию Певчих

В МИД отмечают, что при этом из открытых источников стало известно, что Певчих встречалась с Навальным в Германии, в то время как он круглосуточно находился под охраной немецких спецслужб. Кроме того, в день вылета Навального из Берлина в Москву Певчих была одной из провожавших.

Также германская сторона не предоставила данных о токсикологическом исследовании следов яда, якобы обнаруженных на вывезенных Певчих из гостиницы в Томске бутылках из-под воды. Берлин ничего не сообщил и об исследовавших бутылки экспертах, а также отказал в их опросе.

Генпрокуратура в конце сентября направила четвёртый запрос в Федеральное ведомство юстиции ФРГ с просьбой правовой помощи для установления владельца адреса электронной почты, с которой отправили сообщение о минировании объектов в Омске в день госпитализации Навального. Кроме того, Россия попросила подтвердить или опровергнуть данные об обнаружении «Новичка» на вывезенных Певчих бутылках.

Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа. Политик почувствовал себя плохо во время перелёта. Омские медики диагностировали Навальному нарушение обмена веществ, позже в берлинской клинике Charite немецкие специалисты заявили об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Германия не предоставила российской стороне доказательств возможного отравления, несмотря на запросы Генпрокуратуры.

Тем временем RT ведет прямую трансляцию из зала суда по делу об оскорблении Навальным ветерана.

