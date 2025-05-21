Умерла режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина
Режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина скончалась на 79 году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
Репина была членом Союза кинематографистов России, режиссером игрового кино, актрисой, сценаристом, лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области культуры за творческие и профессиональные достижения в области культуры.
Артистка снялась более чем в 30 фильмах, среди которых «У озера», «Странные люди», «Любить человека», «Предварительное расследование», «Развлечение для старичков», а также «Служебный роман».
В качестве режиссера-постановщика сняла такие игровые фильмы, как «Дебил», «Собака», «Коррида», «Мне не забыть, не простить», «Убийство за квартиру», «Грань» и фотофильм «Карманная женщина».
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