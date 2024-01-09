«Ералаш» потребовал взыскать неустойку с вдовы и дочери Грачевского
Продюсерский центр «Ералаш» хочет взыскать неустойку с вдовы режиссера Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской и его дочери Ксении Алеевой-Грачевской, передает ТАСС.
Так, по данным Мещанского суда столицы, куда обратились представители продюсесрского центра, в 2011 году Грачевский заключил договор займа с продюсерским центром «Ералаш» на 10 миллионов рублей сроком на 10 лет с уплатой 8,5% годовых, однако не успел полностью расплатиться.
Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер от коронавируса на 72-м году жизни 14 января 2021 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru