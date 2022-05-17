Суд не стал рассматривать иск россиян к Netflix

Хамовнический суд Москвы вернул иск к стриминговому сервису Netflix. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, иск возвращен поскольку, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ, представитель истцов не имеет полномочий на предъявление иска в защиту прав и законных интересов группы лиц.

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Инициативная группу из 20 человек подала иск к Netflix с требованием взыскать с компании по 2 млн рублей в пользу каждого. В такую сумму истцы оценили компенсацию морального вреда. Также люди требовали взыскать с сервиса штраф обязать сервис восстановить доступ к контенту для российских пользователей. Представитель истцов, адвокат Константин Лукоянов уточнил, что основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляла 60 млн рублей.

Стриминговая платформа Netflix объявила о приостановке оказания услуг в России по окончании оплаченного периода и без возможности продления подписки в начале марта.

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