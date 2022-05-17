Суд не стал рассматривать иск россиян к Netflix
Хамовнический суд Москвы вернул иск к стриминговому сервису Netflix. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, иск возвращен поскольку, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ, представитель истцов не имеет полномочий на предъявление иска в защиту прав и законных интересов группы лиц.
Инициативная группу из 20 человек подала иск к Netflix с требованием взыскать с компании по 2 млн рублей в пользу каждого. В такую сумму истцы оценили компенсацию морального вреда. Также люди требовали взыскать с сервиса штраф обязать сервис восстановить доступ к контенту для российских пользователей. Представитель истцов, адвокат Константин Лукоянов уточнил, что основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляла 60 млн рублей.
Стриминговая платформа Netflix объявила о приостановке оказания услуг в России по окончании оплаченного периода и без возможности продления подписки в начале марта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- СМИ: США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России
- Суд не стал рассматривать иск россиян к Netflix
- Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 16 годам колонии за взятки
- Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО
- Президент Венгрии назвала условие для голосования за санкции против России
- Россия может покинуть ВТО и ВОЗ
- Счётной палате поручили проверить работу Центробанка за 2019-2021 годы
- Минюст РФ потребовал признать «Азов» террористической организацией
- Мантуров заявил, что Renault поможет АвтоВАЗу с комплектующими
- Кустурица: Михалков – один из самых значимых режиссеров современности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru