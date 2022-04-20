Акции Netflix упали на 25,7% из-за снижения числа подписчиков
Акции стримингового сервиса Netflix упали на 25,7% после сообщений компании о снижении числа подписчиков из-за ухода стриминга с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Netflix и данные торгов.
Отмечается, что число платных подписок на сервис по всему миру составило 221,64 млн в I квартале 2022 года — на 200 тысяч меньше по сравнению с IV кварталом 2021 года. Такое снижение было зафиксировано впервые с 2011 года, пишет RT.
Netflix сообщает, что потерял $40 млрд рыночной стоимости акций. Из-за решения покинуть российский рынок сервис лишился 700 тысяч подписчиков, отмечает Ura.ru.
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