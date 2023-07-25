Картаполов объяснил поправки в закон о мобилизации
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не должны сохранять "комфорт уклонистов".
Выступая перед депутатами он раскритиковал даже тех из них, кто пытался защитить освобождение от призыва для граждан, имеющих на иждивении ребенка-инвалида, а также для отцов с тремя несовершеннолетними детьми.
Картаполов считает, что в таком случае они будут голосовать «за сохранение комфортной жизни уклонистов», сказал он депутатам перед голосованием.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправку о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы в армии с 27 до 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом парламентарии сохранили нижнюю планку призывного возраста в 18 лет.
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