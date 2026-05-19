Кабмин выделил 5 млрд рублей на паромное сообщение между портами Керчь и Кавказ
Правительство России выделило 5 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, пишет RT. Субсидии направят ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс», обеспечивающему работу курсирующих между полуостровом и материковой частью паромов.
Как ожидается, меры будут способствовать укреплению транспортной связанности субъектов РФ.
Ранее правительство продлило на шесть месяцев временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На Байкале перевернулся катер с пассажирами
- Сокуров раскрыл, чего ждет от фильма Звягинцева в Каннах
- В Ельце обломки дрона ВСУ повредили несколько домов
- Группа tAISh подписала винил для поклонников у станков завода
- «Лечится таблетками!»: Почему работодатели не верят в «выгорание»
- СВР: Украина готовит удары БПЛА по России с территории Латвии
- Кабмин выделил 5 млрд рублей на паромное сообщение между портами Керчь и Кавказ
- Денег нет: Малый бизнес чаще всего выплачивает зарплату в конвертах
- В Германии раскрыли, кто интересуется переездом в Россию
- Суд не поможет: Россиян предостерегли от работы без договора