Кабмин выделил 5 млрд рублей на паромное сообщение между портами Керчь и Кавказ

Правительство России выделило 5 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, пишет RT. Субсидии направят ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс», обеспечивающему работу курсирующих между полуостровом и материковой частью паромов.

Как ожидается, меры будут способствовать укреплению транспортной связанности субъектов РФ.

