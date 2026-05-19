«Лечится таблетками!»: Почему работодатели не верят в «выгорание»

Все сказки о выгораниях касаются исчезающе малого процента людей с хорошим образованием и неплохим достатком, но сидящих не на своем месте, заявил НСН Алексей Захаров.

Выгорания не существует, если человек находится на своем месте и в нормальном коллективе – во всех остальных случаях нужно просто зайти на сервис по поиску работы и найти новую. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Психолог рекомендовала работодателям создавать условия для предотвращения выгорания. Об этом заявила консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина в эфире «Говорит Москва». По ее словам, вовлечённость сотрудников, доброжелательная атмосфера и взаимоуважение в коллективе помогут снизить риск эмоционального истощения. Захаров раскрыл, что системно такой проблемы у работодателей на самом деле нет.

Токсичное выгорание: В России не откажутся от восьмичасового рабочего дня

«Если человек находится на своем месте, и там нормальный, здоровый коллектив и атмосфера, то никто не выгорает. И вообще это такой очень странный термин. Представьте нормального человека крестьянина. Ну вот он выгорел, и у него корова сдохла, потому что не стал ее кормить из-за депрессии. Разве это возможно? Поэтому все эти сказки о выгораниях касаются исчезающе малого процента людей, сидящих в офисе и зарабатывающих неплохие деньги, отягощенных высшим образованием, которые находятся не на своем месте. Никто об этом не парится, потому что проблемы не существует. Если человек выгорел пусть идет на сервис по поиску работы и найдет другую. Какая причина выгорания? Это всегда медицинские проблемы. У человека просто что-то с гормонами. Надо пить таблетки. Поэтому такой системной проблемы у работодателя не существует», - рассказал он.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что непунктуальность коллег может указывать на эмоциональное выгорание.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РаботаОфисы

Горячие новости

Все новости

партнеры