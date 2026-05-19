«Лечится таблетками!»: Почему работодатели не верят в «выгорание»
Все сказки о выгораниях касаются исчезающе малого процента людей с хорошим образованием и неплохим достатком, но сидящих не на своем месте, заявил НСН Алексей Захаров.
Выгорания не существует, если человек находится на своем месте и в нормальном коллективе – во всех остальных случаях нужно просто зайти на сервис по поиску работы и найти новую. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Психолог рекомендовала работодателям создавать условия для предотвращения выгорания. Об этом заявила консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина в эфире «Говорит Москва». По ее словам, вовлечённость сотрудников, доброжелательная атмосфера и взаимоуважение в коллективе помогут снизить риск эмоционального истощения. Захаров раскрыл, что системно такой проблемы у работодателей на самом деле нет.
«Если человек находится на своем месте, и там нормальный, здоровый коллектив и атмосфера, то никто не выгорает. И вообще это такой очень странный термин. Представьте нормального человека – крестьянина. Ну вот он выгорел, и у него корова сдохла, потому что не стал ее кормить из-за депрессии. Разве это возможно? Поэтому все эти сказки о выгораниях касаются исчезающе малого процента людей, сидящих в офисе и зарабатывающих неплохие деньги, отягощенных высшим образованием, которые находятся не на своем месте. Никто об этом не парится, потому что проблемы не существует. Если человек выгорел – пусть идет на сервис по поиску работы и найдет другую. Какая причина выгорания? Это всегда медицинские проблемы. У человека просто что-то с гормонами. Надо пить таблетки. Поэтому такой системной проблемы у работодателя не существует», - рассказал он.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что непунктуальность коллег может указывать на эмоциональное выгорание.
