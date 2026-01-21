СМИ: По подозрению в хищении задержаны два замглавы Минтранса Кубани

В Краснодаре были задержаны двое заместителей министра транспорта Кубани. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Главврача инфекционной больницы в Пскове арестовали по делу о хищении

Собеседники агентства утверждают, что чиновники были задержаны по подозрению в хищении средств по госконтрактам.

Также сообщается, что в связи с контрактами на обслуживание дорог у министра транспорта Краснодарского края прошли обыски.

Ранее в Следственном комитете РФ рассказали, что фигуранты дела о хищении более 500 млн рублей при выполнении гособоронзаказа приговорены к лишению свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

