Суд наложил арест на активы железнодорожных компаний по делу Генпрокуратуры

Октябрьский районный суд Екатеринбурга наложил арест на 12 юридических лиц, связанных с оператором железнодорожных вагонов «Вектор Рейл», включая крупнейшего в России владельца парка для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии — «СГ-транс». Об этом сообщает РБК.

Это решение стало результатом иска, поданного заместителем генерального прокурора России, зарегистрированного 24 февраля. Также в числе ответчиков по делу значится АО «Федеральная грузовая компания» и РЖД.

Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей

В иске Генеральная прокуратура требует взыскать с бизнесменов Алексея Тайчера, Салмана Бабаева и их семей 30,1 млрд рублей, которые, по версии прокуратуры, были получены преступным путем и должны быть обращены в доход государства. Дело касается незаконного обращения в частную собственность государственного имущества, включая железнодорожные вагоны и другие активы РЖД, в рамках закона о контроле за доходами госслужащих.

Генпрокуратура заявила, что Тайчер и Бабаев при содействии высокопоставленных лиц РЖД использовали свое служебное положение для незаконного обогащения. В частности, они могли осуществлять манипуляции с лизинговыми и другими договорами, которые привели к ущербу в размере десятков миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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