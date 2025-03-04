Суд наложил арест на активы железнодорожных компаний по делу Генпрокуратуры

Октябрьский районный суд Екатеринбурга наложил арест на 12 юридических лиц, связанных с оператором железнодорожных вагонов «Вектор Рейл», включая крупнейшего в России владельца парка для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии — «СГ-транс». Об этом сообщает РБК.

Это решение стало результатом иска, поданного заместителем генерального прокурора России, зарегистрированного 24 февраля. Также в числе ответчиков по делу значится АО «Федеральная грузовая компания» и РЖД.