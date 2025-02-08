Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей
8 февраля 202505:26
Минобороны хочет взыскать с ОАО «Российские железные дороги» свыше 5,5 млн рублей. Сведения об этом размещены в картотеке арбитражных дел.
Ведомство подало соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы 4 февраля.
«Сумма исковых требований 5 515 579,32 (рубля. — НСН)», — указано в картотеке.
Подробности заявления не раскрываются.
Ранее Минобороны подало три иска к Научно-исследовательскому машиностроительному институту (НИМИ) имени В.В. Бахирева на сумму свыше 29 млн рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru