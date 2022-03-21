Суд начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией
Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению заявления Генеральной прокуратуры России о признании Meta экстремистской организацией. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова. В заседании принимают участие два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы компании Meta представляют два адвоката.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что расценить аккаунт в Instagram или Facebook как участие в экстремистской деятельности будет достаточно сложно.
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