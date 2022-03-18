Медведев: Западные медиа существенно сократили аудиторию в России

Экс-президент России напомнил, что в нашей стране тоже есть свои социальные сети, и уверил, что РФ обладает всеми необходимыми инструментами для их дальнейшего развития и собирается продолжать их поддерживать.

Ранее доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для молодого поколения, особенно из крупных городов, блокировка Instagram станет серьезным ударом, так как для молодежи социальные сети – это привычный образ жизни и общения.