Медведев: Западные медиа существенно сократили аудиторию в России

Западные медиа «своими бездарными решениями» существенно сократили аудиторию в России. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Речь идет о деятельности компании Meta по разрешению призывов к насилию в отношении российских военных.

По словам Медведева, теперь, чтобы вернуться, «им придется доказать свою независимость и доброе отношение к России». При этом он подчеркнул, что у них может и не получиться «дважды зайти в одну воду».

В Госдуме пригрозили заблокировать Instagram и WhatsApp через несколько дней

Экс-президент России напомнил, что в нашей стране тоже есть свои социальные сети, и уверил, что РФ обладает всеми необходимыми инструментами для их дальнейшего развития и собирается продолжать их поддерживать.

Ранее доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для молодого поколения, особенно из крупных городов, блокировка Instagram станет серьезным ударом, так как для молодежи социальные сети – это привычный образ жизни и общения.

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ТЕГИ:InstagramFacebookСоциальная СетьСовет Безопасности РФ Дмитрий Медведев
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