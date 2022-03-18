Медведев: Западные медиа существенно сократили аудиторию в России
Западные медиа «своими бездарными решениями» существенно сократили аудиторию в России. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Речь идет о деятельности компании Meta по разрешению призывов к насилию в отношении российских военных.
По словам Медведева, теперь, чтобы вернуться, «им придется доказать свою независимость и доброе отношение к России». При этом он подчеркнул, что у них может и не получиться «дважды зайти в одну воду».
Экс-президент России напомнил, что в нашей стране тоже есть свои социальные сети, и уверил, что РФ обладает всеми необходимыми инструментами для их дальнейшего развития и собирается продолжать их поддерживать.
Ранее доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для молодого поколения, особенно из крупных городов, блокировка Instagram станет серьезным ударом, так как для молодежи социальные сети – это привычный образ жизни и общения.
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