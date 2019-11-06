Суд Москвы отказался запрещать систему видеонаблюдения в городе
Савеловский суд Москвы не стал запрещать применение в городе технологии видеоидентификации лиц. На этом наставила жительница столицы Алена Попова. Она подала иск к МВД, управлению Роскомнадзора по ЦФО и департаменту информационных технологий столицы. Там заявили, что система распознания нужна не только для идентификации граждан, но и «для обнаружения снега у подъезда, переполненных мусорных баков, поломанных качелей на детских площадках».
Представитель департамента заверила, что в отношении истицы эта технология не применялась. В итоге суд встал на сторону властей.
Ранее НСН писала, что в России началась работа по созданию удаленной идентификации абонентов сотовой связи по лицу и голосу, что позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт. Эксперты рассказали, почему сотовые операторы отказываются от физических сим-карт, и как это скажется на безопасности граждан.
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