Суд Москвы отказался запрещать систему видеонаблюдения в городе

Савеловский суд Москвы не стал запрещать применение в городе технологии видеоидентификации лиц. На этом наставила жительница столицы Алена Попова. Она подала иск к МВД, управлению Роскомнадзора по ЦФО и департаменту информационных технологий столицы. Там заявили, что система распознания нужна не только для идентификации граждан, но и «для обнаружения снега у подъезда, переполненных мусорных баков, поломанных качелей на детских площадках».

Представитель департамента заверила, что в отношении истицы эта технология не применялась. В итоге суд встал на сторону властей.