Суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление незаконных материалов

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столичного региона.

Речь идет о каналах, которые распространяли призывы к «нарушению территориальной целостности РФ». На эту информацию обратили внимание представители прокуратуры, позднее дело передали в Роскомнадзор. Мессенджеру предписали удалить незаконные материалы, но этого не произошло.

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Последний раз суд в Москве штрафовал Telegram 15 октября – также на четыре миллиона рублей. Тогда постановлением Таганского районного суда Telegram Messenger Inc. Было признано виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Наказание влечет наложение штрафа на юридических лиц от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

В результате давления на Павла Дурова потребовалось изменение программного обеспечения Telegram, что приводит к ошибкам и сбоям, отмечал бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух в разговоре с «Радиоточкой НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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