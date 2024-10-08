Суд лишил родительских прав петербуржца за сына в платье
Суд лишил родительских прав петербуржца за то, что его 16-летний сын наряжался в женское платье и просил называть его Дарьей. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По ее словам, подросток явился в женском платье на линейку 1 сентября. После этого был подан иск в суд — инициатор судебного разбирательства предположил, что родители не занимаются воспитанием сына.
В ходе разбирательства несовершеннолетний отметил, что считает себя девушкой, встречается с мужчинами и употребляет гормональные препараты. Он вторично обратился с просьбой называть его женским именем, однако на этот раз выбрал имя Юлия.
Дедушка и бабушка подростка объяснили поведение внука «переходным возрастом», заявив, что он «побесится и перестанет». Позиции родителей разделились: отец написал официальный отказ от сына, мать же попросила не лишать ее прав и отметила, что сняла отдельное жилье, в котором планирует находиться вместе с сыном.
Несовершеннолетний постоянно проживал с дедушкой, бабушкой и прабабушкой, мать посредственно относилась к исполнению родительских обязанностей, подросток несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Решением суда родительских прав был лишен лишь отец.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, предложив ввести меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав.
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