Суд лишил родительских прав петербуржца за сына в платье

По ее словам, подросток явился в женском платье на линейку 1 сентября. После этого был подан иск в суд — инициатор судебного разбирательства предположил, что родители не занимаются воспитанием сына.

В ходе разбирательства несовершеннолетний отметил, что считает себя девушкой, встречается с мужчинами и употребляет гормональные препараты. Он вторично обратился с просьбой называть его женским именем, однако на этот раз выбрал имя Юлия.

Дедушка и бабушка подростка объяснили поведение внука «переходным возрастом», заявив, что он «побесится и перестанет». Позиции родителей разделились: отец написал официальный отказ от сына, мать же попросила не лишать ее прав и отметила, что сняла отдельное жилье, в котором планирует находиться вместе с сыном.

Несовершеннолетний постоянно проживал с дедушкой, бабушкой и прабабушкой, мать посредственно относилась к исполнению родительских обязанностей, подросток несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Решением суда родительских прав был лишен лишь отец.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, предложив ввести меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав.

