«Хватит пугать»: Останина назвала радикальной идею наказывать родителей квадроберов

«Мне кажется, рано наказывать родителей. Давайте вначале им разъясним, чем это чревато. У нас пока не получила широкого распространения эта агрессивная субкультура. Давайте не будем торопиться, у нас своя культура», — сказала Останина в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, прежде, чем вводить уголовные или административные наказания, важно доказать, что движение имеет широкое распространение. Однако на данный момент нет статистики, которая бы подтверждала, что дети массово увлекаются квадробингом.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила «Радиоточке НСН», что в России нет необходимости запрещать квадроберов, просто надо меньше говорить об этом, чтобы не вызывать любопытство у детей.

