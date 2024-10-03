«Хватит пугать»: Останина назвала радикальной идею наказывать родителей квадроберов

Не стоит увлекаться репрессивными мерами и пугать людей, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя инициативу депутата Сергея Колунова. Ранее он призвал привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности и лишать родительских прав.

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«Мне кажется, рано наказывать родителей. Давайте вначале им разъясним, чем это чревато. У нас пока не получила широкого распространения эта агрессивная субкультура. Давайте не будем торопиться, у нас своя культура», — сказала Останина в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, прежде, чем вводить уголовные или административные наказания, важно доказать, что движение имеет широкое распространение. Однако на данный момент нет статистики, которая бы подтверждала, что дети массово увлекаются квадробингом.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила «Радиоточке НСН», что в России нет необходимости запрещать квадроберов, просто надо меньше говорить об этом, чтобы не вызывать любопытство у детей.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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