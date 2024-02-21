Суд лишил отца погибшего на СВО солдата выплат от государства

Матери военного, явившейся в военкомат после похорон сына, объяснили, что выплату поделят между вдовой, детьми, матерью и отцом солдата. При этом отец погибшего бойца на протяжении 20 лет числился в розыске как неплательщик алиментов, однако родительских прав его не лишили.

Мать военнослужащего обратилась с исковым заявлением в суд, потребовав лишить отца военного права на получение выплаты. Суд удовлетворил ее иск.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев поддержал списание кредитов инвалидам СВО II группы.

