Суд лишил отца погибшего на СВО солдата выплат от государства

В Свердловской области местная жительница лишила отца бойца, погибшего в зоне спецоперации России на Украине, выплат от государства. Об этом сообщило издание «Екатеринбург Онлайн».

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Матери военного, явившейся в военкомат после похорон сына, объяснили, что выплату поделят между вдовой, детьми, матерью и отцом солдата. При этом отец погибшего бойца на протяжении 20 лет числился в розыске как неплательщик алиментов, однако родительских прав его не лишили.

Мать военнослужащего обратилась с исковым заявлением в суд, потребовав лишить отца военного права на получение выплаты. Суд удовлетворил ее иск.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев поддержал списание кредитов инвалидам СВО II группы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Свердловская ОбластьСпецоперацияВыплатыСуд

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