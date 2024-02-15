«Лимита нет»: В Госдуме поддержали списание кредитов инвалидам СВО II группы

Николай Арефьев заявил НСН, что подразумеваются полностью все долги военнослужащего, их банкам будет выплачивать государство.

Законопроект о списании кредитов для участников СВО со второй группой инвалидности не подразумевает лимита, речь идет про все долги, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в интервью НСН. Он отметил, что банки в таком случае ничего не теряют, долги выплатит государство.

Группа депутатов от «Единой России», в том числе зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий прекращение кредитных обязательств участников специальной военной операции со второй группой инвалидности. Сейчас на списание кредитов могут рассчитывать участники специальной военной операции, которых признали инвалидами I группы. Арефьев инициативу поддержал.

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«Данных о количестве инвалидов второй группы по СВО у нас нет, а определение групп инвалидности постоянно меняется. Но я такую инициативу приветствую. Законопроект не предполагает какого-то лимита, речь про все долги, оформленные на военнослужащего. Наш комитет этот вопрос еще не рассматривал. Банки согласятся, так как компенсировать затраты будет государство, это не за счет банков, а за счет государства. Банки ничего не потеряют, банкам долги военнослужащего заплатит государство», - рассказал он.

Ранее президент Владимир Путин поручил проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части предоставления льгот, выплат и документов участникам СВО и представить предложения по его оптимизации и ускорению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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