Суд избрал рэперу Гуфу меру пресечения в виде запрета определенных действий
25 октября 202419:25
Наро-Фоминский суд избрал рэперу Алексею Долматову (более известен как Гуф) меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Напомним, в отношении артиста заведено уголовное дело по статье о грабеже группой лиц с применением насилия.
Ранее исполнитель устроил дебош в банном комплексе. Рэпер избил полицейского (не при исполнении) и отобрал у него телефон.
Гуф ранее записал видео с извинениями, где попросил прощения у своих слушателей, родителей, и заявил, что ему стыдно за его поведение в бане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru