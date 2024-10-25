Суд избрал рэперу Гуфу меру пресечения в виде запрета определенных действий

Наро-Фоминский суд избрал рэперу Алексею Долматову (более известен как Гуф) меру пресечения в виде запрета определенных действий.

СМИ: Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже

Напомним, в отношении артиста заведено уголовное дело по статье о грабеже группой лиц с применением насилия.

Ранее исполнитель устроил дебош в банном комплексе. Рэпер избил полицейского (не при исполнении) и отобрал у него телефон.

Гуф ранее записал видео с извинениями, где попросил прощения у своих слушателей, родителей, и заявил, что ему стыдно за его поведение в бане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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