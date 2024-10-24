Рэпер Гуф записал видео с извинениями после пьяного дебоша в бане

Рэпер Алексей Долматов (более известен как Гуф) записал видеообращение из отдела полиции, в котором принес извинения за пьяную драку в бане Апрелевки (Московская область).

Репер извинился перед поклонниками, сотрудниками банного комплекса, и мамой с папой, а также пообещал больше «не косячить». Он заявил, что ему стыдно за ситуацию.