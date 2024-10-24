Рэпер Гуф записал видео с извинениями после пьяного дебоша в бане
Рэпер Алексей Долматов (более известен как Гуф) записал видеообращение из отдела полиции, в котором принес извинения за пьяную драку в бане Апрелевки (Московская область).
Репер извинился перед поклонниками, сотрудниками банного комплекса, и мамой с папой, а также пообещал больше «не косячить». Он заявил, что ему стыдно за ситуацию.
Исполнитель отметил, что не хочет себе лишней статьи, однако «как пойдет, так пойдет».
Ранее, 23 октября, репер устроил драку с мужчиной у банного комплекса. В итоге его соперник и сам певец получили легкие травмы. Потерпевший написал заявление на исполнителя, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru