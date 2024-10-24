Рэпер Гуф записал видео с извинениями после пьяного дебоша в бане

Рэпер Алексей Долматов (более известен как Гуф) записал видеообращение из отдела полиции, в котором принес извинения за пьяную драку в бане Апрелевки (Московская область).

Репер извинился перед поклонниками, сотрудниками банного комплекса, и мамой с папой, а также пообещал больше «не косячить». Он заявил, что ему стыдно за ситуацию.

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Исполнитель отметил, что не хочет себе лишней статьи, однако «как пойдет, так пойдет».

Ранее, 23 октября, репер устроил драку с мужчиной у банного комплекса. В итоге его соперник и сам певец получили легкие травмы. Потерпевший написал заявление на исполнителя, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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