СМИ: Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже

Полиция Подмосковья допросила рэпера Алексея Долматова (более известен как Гуф) по уголовному делу о грабеже, которое было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц после конфликта с участием рэпера. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее исполнитель устроил дебош в банном комплексе, после чего на него составили протокол о мелком хулиганстве. Также проводится проверка по статье УК о причинении легкого вреда здоровью.

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По данным Telegram-канала Baza, в ходе конфликта в бане один из мужчин получил по уху и лишился телефона - его забрал кто-то из компании отдыхающих, не дав заснять разборку. Пострадавший оказался сотрудником Росгвардии не при исполнении.

Сам Гуф ранее записал видео с извинениями, где попросил прощения у своих слушателей, родителей, и заявил, что ему стыдно за его поведение в бане.

После пропажи телефона было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» в отношении неустановленного круга лиц.

Адвокат Гуфа Сергей Жорин отметил, что с рэпером проводятся следственные действия. Также защита настаивает, что Долматов никого не трогал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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