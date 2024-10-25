СМИ: Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже

По данным Telegram-канала Baza, в ходе конфликта в бане один из мужчин получил по уху и лишился телефона - его забрал кто-то из компании отдыхающих, не дав заснять разборку. Пострадавший оказался сотрудником Росгвардии не при исполнении.

Сам Гуф ранее записал видео с извинениями, где попросил прощения у своих слушателей, родителей, и заявил, что ему стыдно за его поведение в бане.

После пропажи телефона было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» в отношении неустановленного круга лиц.

Адвокат Гуфа Сергей Жорин отметил, что с рэпером проводятся следственные действия. Также защита настаивает, что Долматов никого не трогал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

