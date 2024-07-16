«Суд и компенсация»: Юрист посоветовала жаловаться в полицию на ночной шум
Яна Бондаренко заявила НСН, что в случае морального ущерба из-за шума суд может выплатить компенсацию в пределах трех тысяч рублей.
Россияне могут жаловаться на ночной шум под окном в полицию, так как это нарушает право на тишину, заявила НСН юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.
В Госдуму ранее внесли законопроект об ограничении шумных работ для управляющих компаний, предлагается запретить шуметь газонокосилками, пилить деревья и вывозить строительный мусор с 22:00 до 08:00. В сопроводительной записке отмечается, что люди часто жалуются на шумные работы в ранние часы, но по закону это не запрещено. Бондаренко рассказала, куда жаловаться в таких случаях.
«На шумные работы можно жаловаться в управляющую компанию. Если они еще не работают в 7 утра, можно жаловаться в полицию. Это нарушение вашего права на тишину. Ремонтные работы проводить нельзя и в доме, и на улице. Это та же самая ситуация, когда шумная компания сидит под окнами ночью и мешает жителям. Это касается газонокосилок и всех шумных историй. Компенсации для жильцов в целом не предусмотрено, для этого нужно подавать отдельный иск, заявляя о моральном ущербе. Компенсация в таком случае может составить не более трех тысяч рублей, суд эту сумму определяет самостоятельно», - рассказала юрист.
Собственники должны сами решать, в какие часы в их доме нельзя будет шуметь, заявила ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева «Радиоточке НСН».
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