Депутаты хотят ограничить время шумных работ для УК

В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы укаазали, что сейчас на шумные работы (например, уборку снега, спиливание деревьев, вывоз строительного мусора) не распространяются ограничения, связанные с законами субъектов РФ «О соблюдении покоя граждан и тишины».

По словам депутатов, часто граждане жалуются на шум от газонокосилок и другие работы, которые начинаются с раннего утра, в том числе в выходные дни. В результате жители страдают от недосыпа, испытывая при этом стресс и проблемы со здоровьем.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее выступил с предложением штрафовать шумных по ночам байкеров и автомобилистов.



