Депутаты хотят ограничить время шумных работ для УК
Группа депутатов Госдумы от «Новых людей» внесла в Госдуму проект об ограничении шумных работ для управляющих компаний (УК) до 8 утра.
В документе говорится, что УК обяжут «соблюдать покой граждан и тишину» с 22-х до 8 часов.
В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы укаазали, что сейчас на шумные работы (например, уборку снега, спиливание деревьев, вывоз строительного мусора) не распространяются ограничения, связанные с законами субъектов РФ «О соблюдении покоя граждан и тишины».
По словам депутатов, часто граждане жалуются на шум от газонокосилок и другие работы, которые начинаются с раннего утра, в том числе в выходные дни. В результате жители страдают от недосыпа, испытывая при этом стресс и проблемы со здоровьем.
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее выступил с предложением штрафовать шумных по ночам байкеров и автомобилистов.
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