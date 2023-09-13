Суд ЕС не снял санкции с миллиардера Рашникова

Суд Евросоюза (ЕС) не снял санкции с российского миллиардера, основного акционера и председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова и обязал его оплатить судебные издержки. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«От Воложа до Фридмана»: Разрыв с Россией не спасает миллиардеров от санкций

Напомним, Рашников попал под санкции Евросоюза в марте прошлого года. В мае 2022 года он подал иск в суд и потребовал отменить решение. Власти Венгрии также обращались к Евросоюзу с просьбой снять санкции с трех миллиардеров из Росии, в том числе и с Рашникова.

В апреле прошлого года во Франции была заморожена недвижимость, принадлежавшая Рашникову. По данным Forbes, он владеет несколькими квартирами в центре Парижа поблизости от Елисейского дворца.

Ранее сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож обратился к властям ЕС с просьбой исключить его из санкционных списков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ЕвросоюзСудМиллиардерыСанкции ЕС

Горячие новости

Все новости

партнеры