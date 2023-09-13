Суд ЕС не снял санкции с миллиардера Рашникова

Напомним, Рашников попал под санкции Евросоюза в марте прошлого года. В мае 2022 года он подал иск в суд и потребовал отменить решение. Власти Венгрии также обращались к Евросоюзу с просьбой снять санкции с трех миллиардеров из Росии, в том числе и с Рашникова.

В апреле прошлого года во Франции была заморожена недвижимость, принадлежавшая Рашникову. По данным Forbes, он владеет несколькими квартирами в центре Парижа поблизости от Елисейского дворца.

Ранее сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож обратился к властям ЕС с просьбой исключить его из санкционных списков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

