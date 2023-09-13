Суд ЕС не снял санкции с миллиардера Рашникова
Суд Евросоюза (ЕС) не снял санкции с российского миллиардера, основного акционера и председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова и обязал его оплатить судебные издержки. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Напомним, Рашников попал под санкции Евросоюза в марте прошлого года. В мае 2022 года он подал иск в суд и потребовал отменить решение. Власти Венгрии также обращались к Евросоюзу с просьбой снять санкции с трех миллиардеров из Росии, в том числе и с Рашникова.
В апреле прошлого года во Франции была заморожена недвижимость, принадлежавшая Рашникову. По данным Forbes, он владеет несколькими квартирами в центре Парижа поблизости от Елисейского дворца.
Ранее сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож обратился к властям ЕС с просьбой исключить его из санкционных списков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: у России и КНДР есть возможности для военного сотрудничества
- Командующий ВВС Украины Олещук взял ответственность за удар по Крыму
- Минобороны РФ: Поврежденные при ударе ВСУ корабли ВМФ будут восстановлены
- Козловский отсудил у Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства
- Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после паузы длиной в 4 часа
- Шойгу: у России нет вариантов, кроме победы на Украине
- Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит военные заводы в России
- Автобусам и мотоциклам с российскими номерами разрешили въезд в Эстонию
- Суд ЕС не снял санкции с миллиардера Рашникова
- Матыцин: Спорт не может развиваться без взаимодействия с церковью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru