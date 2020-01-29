Суд Элисты отменил решение о розыске Елены Батуриной

Манжеев – финансовый управляющий Виктора Батурина в деле о банкротстве последнего. Манжеев через суд оспаривает заявление Елены Батуриной о том, что он якобы является фигурантом дела из-за получения доступа к ее средствам по поддельным документам.

Батурину объявили в розыск после того, ка кона пять раз не явилась на судебные заседания, напоминает телеканал «360».

Решение о розыске отозвано в связи с тем, что Батурина представила нотариально заверенное заявление о рассмотрении уголовного дела в её отсутствие. Манжеев рассказал, что теперь дело о клевете против Батуриной направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

