Суд Элисты отменил решение о розыске Елены Батуриной

29 января 202008:35

Элистинский городской суд отменил постановление о розыске президента Inteco Management, вдовы бывшего мэра Москвы Елены Батуриной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Батуриной и Эрцена Манжеева, по иску которого она была объявлена в розыск.

Дело Батуриной может быть связано с миллиардером Фридманом

Манжеев – финансовый управляющий Виктора Батурина в деле о банкротстве последнего. Манжеев через суд оспаривает заявление Елены Батуриной о том, что он якобы является фигурантом дела из-за получения доступа к ее средствам по поддельным документам.

Батурину объявили в розыск после того, ка кона пять раз не явилась на судебные заседания, напоминает телеканал «360».

Решение о розыске отозвано в связи с тем, что Батурина представила нотариально заверенное заявление о рассмотрении уголовного дела в её отсутствие. Манжеев рассказал, что теперь дело о клевете против Батуриной направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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