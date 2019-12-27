Елену Батурину объявили в розыск по делу о клевете

О том, что Батурина стала фигурантом уголовного дела, пишет РБК со ссылкой на Дмитрия Савочкина, представляющего интерес заявителя. Манжеев подал заявление мировому судье судебного участка № 6 Элистинского судебного района в сентябре 2019 года. Поводом послужило заявление Батуриной в ходе тяжбы с братом о том, что против Манжеева в России якобы расследуется уголовное дело из-за получения доступа к ее средствам по поддельным документам. Манжеев это отрицает.

Мировая судья Оксана Севостьянова объявила Батурину в розыск из-за того, что та пять раз не являлась в суд. Судья уверена, что вдове Лужкова известно об уголовном деле о клевете. На время розыска, который будет осуществляться силами МВД, уголовное дело приостановлено. Батуриной вынесено обязательство о явке – ходатайство представителей Манжеева о помещении под домашний арест суд пока отклонил.

Батурина – богатейшая женщина России с состоянием в 1,2 миллиарда долларов в 2019 году. После отставки Лужкова с поста мэра Москвы в 2010 году она переехала в Великобританию. Как пишет Ura.ru, там она владеет сыроварней.

