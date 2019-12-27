Дело Батуриной может быть связано с миллиардером Фридманом

Президент компании Inteco Management и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете, которое возбуждено стороной ее брата Виктора. Как считает Геннадий Теребков, постановление суда - это очередной виток борьбы со стороны финансовой структуры А1 (входит в "Альфа-групп"), владельцем которой является Фридман. По мнению Теребкова, "Альфа-групп" использует Виктора Батурина и его требования как подставное лицо. Теребков утверждает, что Батурин уже был осужден за мошенничество, связанное с фальсификацией документов. РБК передает, что представители компании "А1" официально отрицают свое отношение к данному делу.



Представитель Батуриной назвал действия ее оппонентов "грязным пиаром", начатым в тяжелый для нее период после смерти супруга, а также заявил, что постановление о розыске незаконно, так как в суде присутствовали адвокаты Батуриной, у которых есть права на представление ее интересов без личного присутствия. Он добавил, что сторона Батуриной будет требовать проверки действия судьи.



