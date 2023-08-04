Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы
Мосгорсуд приговорил в пятницу оппозиционера Алексея Навального (внесен в России в реестр экстремистов и террористов – прим. НСН ) к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме.
Гособвинитель требовал для Навального 20 лет тюрьмы. При этом его признали виновным по шести статьям УК РФ: о создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, реабилитации нацизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и создании посягающей на права граждан НКО.
Выездное заседание Мосгорсуда проходило 4 августа в колонии во Владимирской области в закрытом режиме. По данным СМИ, туда не пустили родителей Навального.
В феврале 2021 года Навальному дали два года и восемь месяцев колонии по делу «Ив Роше». В октябре 2022 года в его отношении было возбуждено уголовное дело об экстремизме.
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