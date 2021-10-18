Песков: Будем надеяться, что Навальный не умрет в колонии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» французского телеканала France 5 прокомментировал ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.

«Будем надеяться, что он не умрет [в заключении]... Слава богу, что он жив», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В ответ на предположение, что российские власти «побаиваются» Навального, Песков заявил, что в Кремле не хотят, чтобы отбывающий наказание блогер получал дополнительную «популярность».

Ранее в интервью Песков рассказал, что Россия «никому не угрожает» и не представляет опасности для Европы, напоминает Газета.ру. По словам представителя Кремля, РФ не заинтересована в разобщении ЕС и ищет партнеров, отмечает Ura.ru.

