Песков: Будем надеяться, что Навальный не умрет в колонии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» французского телеканала France 5 прокомментировал ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.
«Будем надеяться, что он не умрет [в заключении]... Слава богу, что он жив», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
В ответ на предположение, что российские власти «побаиваются» Навального, Песков заявил, что в Кремле не хотят, чтобы отбывающий наказание блогер получал дополнительную «популярность».
Ранее в интервью Песков рассказал, что Россия «никому не угрожает» и не представляет опасности для Европы, напоминает Газета.ру. По словам представителя Кремля, РФ не заинтересована в разобщении ЕС и ищет партнеров, отмечает Ura.ru.
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