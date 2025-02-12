Сестра оправдала тренера Гаджимурадова, по чьей вине в Белгороде погибли медики

По её словам, распространяемая СМИ информация о том, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, не соответствует действительности.

«Он мусульманин и употреблять алкоголь ему запрещено религией», - пояснила она.

Смертельное ДТП произошло в Белгороде ночью 7 февраля. По данным полиции, автомобилт BMW X7 проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в машину скорой помощи. В результате погибли фельдшеры - женщины 38 и 45 лет, сообщает RT.

