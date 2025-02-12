Сестра оправдала тренера Гаджимурадова, по чьей вине в Белгороде погибли медики

Детский тренер по ММА Рамазан Гаджимурадов, который на BMW X7 влетел в машину скорой помощи, не мог быть пьян. Об этом агентству «Регнум» заявила сестра мужчины.

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По её словам, распространяемая СМИ информация о том, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, не соответствует действительности.

«Он мусульманин и употреблять алкоголь ему запрещено религией», - пояснила она.

Смертельное ДТП произошло в Белгороде ночью 7 февраля. По данным полиции, автомобилт BMW X7 проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в машину скорой помощи. В результате погибли фельдшеры - женщины 38 и 45 лет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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