РБК: в Москве установлен рекорд по числу арестованных по статье «Госизмена»
В Москве установлен рекорд по числу арестов фигурантов уголовных дел по статье 275 УК РФ «Госизмена» за последние пять, сообщает РБК со ссылкой на статистику Мосгорсуда.
В 2023 году по этой статье арестовали в столице 15 человек. Как отмечается, за весь прошлый год по обвинению в госизмене в СИЗО поместили 13 человек. В 2021 -10, в 2020-м — 6, а в 2019-м — 11.
При этом вся информация по этим делам засекречена, так как все процессы проходят в закрытом режиме. В основном слушания по таким уголовным делам в столице проходят в Лефортовском районном суде.
В регионах наибольшее число уголовных дел по статье 275 УК РФ в Хабаровском крае и Крыму. Как отмечается, большинство дел о госизмене связаны с действиями в пользу Украины.
Ранее стало известно, что суд приговорил россиянина к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru