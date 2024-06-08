Суд арестовал замглавы Тюменской области Вахрина по делу о получении особо крупной взятки
8 июня 202420:30
Суд в Москве арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что Вахрину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа.
Вахрин обвиняется в получение взятки в особо крупном размере.
Ранее адвокат Эдуард Исецкий рассказал, что арестованное имущество заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, подозреваемого во взятках в один миллиард рублей, могут вернуть ему после вынесения приговора, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru