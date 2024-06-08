Суд арестовал замглавы Тюменской области Вахрина по делу о получении особо крупной взятки

Суд в Москве арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, сообщили в пресс-службе суда.

Суд в Кемерове арестовал директора транспортной компании из-за ДТП с трамваями

Отмечается, что Вахрину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа.

Вахрин обвиняется в получение взятки в особо крупном размере.

Ранее адвокат Эдуард Исецкий рассказал, что арестованное имущество заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, подозреваемого во взятках в один миллиард рублей, могут вернуть ему после вынесения приговора, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:СудыАрестыВзятка

Горячие новости

Все новости

партнеры