Суд в Кемерове арестовал директора транспортной компании из-за ДТП с трамваями
В Кемерове центральный районный суд арестовал директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК), выпустившего на линию попавший в ДТП трамвай с неисправными тормозами. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, Павла Мальцева заключили под стражу на два месяца.
Ранее представители следственного управлении СК РФ по Кемеровской области рассказали, что директор и мастер организации обвиняются по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Утром 6 июня в Кемерове на Логовом шоссе столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один человек, 146 пострадали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бизнес-джет «Лукойла» столкнулся с самолетом «России» в Пулково
- Суд в Кемерове арестовал директора транспортной компании из-за ДТП с трамваями
- Пасечник объявил день траура по погибшим при обстреле Луганска
- Бжания: Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов РФ
- Меняйло: В Моздоке после атаки БПЛА есть разрушения и возгорания
- После удара по селу Садовое начали расследование по делу о теракте
- РКН: против 25 иноагентов возбудили уголовные дела за отсутствие маркировок
- Минцифры может разрешить бизнесу только электронное обращение в госструктуры
- Из-под завалов дома в Луганске спасатели достали тела еще двух человек
- Меняйло: Целью атаки беспилотников в Северной Осетии был аэродром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru