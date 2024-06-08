Суд в Кемерове арестовал директора транспортной компании из-за ДТП с трамваями

В Кемерове центральный районный суд арестовал директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК), выпустившего на линию попавший в ДТП трамвай с неисправными тормозами. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, Павла Мальцева заключили под стражу на два месяца.

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Ранее представители следственного управлении СК РФ по Кемеровской области рассказали, что директор и мастер организации обвиняются по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Утром 6 июня в Кемерове на Логовом шоссе столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один человек, 146 пострадали.


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ФОТО: Следственный комитет России
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