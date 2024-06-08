Суд в Кемерове арестовал директора транспортной компании из-за ДТП с трамваями

В Кемерове центральный районный суд арестовал директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК), выпустившего на линию попавший в ДТП трамвай с неисправными тормозами. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, Павла Мальцева заключили под стражу на два месяца.