Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве аниматоров на Кубани. Видео
Суд принял решение отправить под стражу третьего подозреваемого в убийстве пары аниматоров в Краснодарском крае. Как информирует региональная объединенная пресс-служба судов, Демьян Кеворкьян заключен в следственный изолятор до 30 июня. Ранее были арестованы двое его подельников.
Следственный комитет и МВД объявили о задержании всех троих в среду, 3 мая. По данным следствия, 28 апреля вечером они ограбил и убили мужчину и девушку, которые зарабатывали анимацией. Машина жертв сломалась на дороге около станицы Березанской Выселковского района.
Как сообщили сразу несколько СМИ Кеворкьян с 2016 года отбывал наказание в виде 18 лет лишения свободы за ряд тяжких преступлений. По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, конце 2022 года Кеворкьян был вывезен из мест лишения свободы после заключения контракта с ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине. Официально эта информация не комментировалась.
Недавно в России вступил в силу закон, запрещающий фейки и дискредитацию не только вооруженных сил РФ, но также добровольцев и бойцов ЧВК. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» депутаты Госдумы за две недели разработали поправки с запретом СМИ упоминать информацию о том, что участники добровольческих формирований отсидели в тюрьме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru