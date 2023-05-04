Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве аниматоров на Кубани. Видео

Суд принял решение отправить под стражу третьего подозреваемого в убийстве пары аниматоров в Краснодарском крае. Как информирует региональная объединенная пресс-служба судов, Демьян Кеворкьян заключен в следственный изолятор до 30 июня. Ранее были арестованы двое его подельников.

Следственный комитет и МВД объявили о задержании всех троих в среду, 3 мая. По данным следствия, 28 апреля вечером они ограбил и убили мужчину и девушку, которые зарабатывали анимацией. Машина жертв сломалась на дороге около станицы Березанской Выселковского района.