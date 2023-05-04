Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве аниматоров на Кубани. Видео

Суд принял решение отправить под стражу третьего подозреваемого в убийстве пары аниматоров в Краснодарском крае. Как информирует региональная объединенная пресс-служба судов, Демьян Кеворкьян заключен в следственный изолятор до 30 июня. Ранее были арестованы двое его подельников.

Следственный комитет и МВД объявили о задержании всех троих в среду, 3 мая. По данным следствия, 28 апреля вечером они ограбил и убили мужчину и девушку, которые зарабатывали анимацией. Машина жертв сломалась на дороге около станицы Березанской Выселковского района.

Подозреваемые в убийстве аниматоров задержаны на Кубани. Видео

Как сообщили сразу несколько СМИ Кеворкьян с 2016 года отбывал наказание в виде 18 лет лишения свободы за ряд тяжких преступлений. По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, конце 2022 года Кеворкьян был вывезен из мест лишения свободы после заключения контракта с ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине. Официально эта информация не комментировалась.

Недавно в России вступил в силу закон, запрещающий фейки и дискредитацию не только вооруженных сил РФ, но также добровольцев и бойцов ЧВК. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» депутаты Госдумы за две недели разработали поправки с запретом СМИ упоминать информацию о том, что участники добровольческих формирований отсидели в тюрьме.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КубаньУбийствоАресты

Горячие новости

Все новости

партнеры