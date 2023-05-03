Подозреваемые в убийстве аниматоров задержаны на Кубани. Видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых по уголовному делу об исчезновении аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко в Краснодарском крае. Об этом информирует Следственный комитет.

По версии следствия, задержанные совершил убийство двух человек вечером 28 апреля в темное время суток на автодороге в окрестностях станицы Березанской Выселковского района Кубани. В этот момент 37-летний Мостыко и 19-летняя Чубко стояли на трассе в автомобиле.