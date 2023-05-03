Подозреваемые в убийстве аниматоров задержаны на Кубани. Видео
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых по уголовному делу об исчезновении аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко в Краснодарском крае. Об этом информирует Следственный комитет.
По версии следствия, задержанные совершил убийство двух человек вечером 28 апреля в темное время суток на автодороге в окрестностях станицы Березанской Выселковского района Кубани. В этот момент 37-летний Мостыко и 19-летняя Чубко стояли на трассе в автомобиле.
По данным СК, задержанные ограбили мужчин и девушку, после чего убили их. В дальнейшем подозреваемые схоронили тела, а также сожгли автомобиль. Тело убитого мужчины найдено, место, где сокрыт труп девушки, устанавливается. По данным Telegram-канала 112, убийцами оказались 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян и двое местных жителей.
Между тем, как сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН», ФСБ установила причастных к давнему резонансному убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, которое было совершено ещё в 1997 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru