Суд арестовал трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Советский районный суд Махачкалы арестовал троих человек, которые были задержаны по подозрению в участии в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.
По решению суда, мужчин 1994, 1998 и 1997 годов рождения отправили в СИЗО до 1 июня.
«Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 26 суток, то есть по 1 июня 2024 года включительно», - говорится в сообщении.
Ранее в ФСБ РФ заявили, что задержанные гражданин России и двое иностранцев переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru