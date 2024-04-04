Суд арестовал трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

По решению суда, мужчин 1994, 1998 и 1997 годов рождения отправили в СИЗО до 1 июня.

«Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 26 суток, то есть по 1 июня 2024 года включительно», - говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что задержанные гражданин России и двое иностранцев переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

