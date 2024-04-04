Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»
Главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба единству России. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов, он указал, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.
«У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокус Сити Холле», роли террористов и степень их вины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru