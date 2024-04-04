Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов, он указал, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.

«У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокус Сити Холле», роли террористов и степень их вины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

