Суд арестовал полицейских, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней в Анапе

Городской суд Анапы арестовал двух бывших полицейских по делу о принуждении несовершеннолетней девушки к сексу, пишет в среду агентство РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.

Подозреваемые отправлены под арест на два месяца.

Адвокат фигурантов дела Юрия Гапеева сообщила агентству ТАСС, что защита не планирует обжаловать данное решение суда.

Скандал разгорелся после появления информации о том, что 26 августа сотрудники полиции на пляже под Анапой заставили несовершеннолетнюю девушку заняться с ними сексом, угрожая ей привлечением к административной ответственности. Против них возбуждено дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

В августе аналогичный случай произошел в Екатеринбурге, троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки, арестовали.

