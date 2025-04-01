Россия 2 апреля проведет заседание Совбеза ООН по Украине
Россия проведет неформальное заседание Совета Безопасности ООН 2 апреля, посвященное годовщине событий в Буче и преступлениям, совершенным вооруженными силами Украины в Курской области.
Как сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, заседание состоится в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) в рамках «Формулы Арриа».
На встрече будут представлены новые данные, включая свидетельства о преступлениях ВСУ в Курской области.
Полянский отметил, что информация будет основана на фактах и показаниях свидетелей, и добавил, что данные о преступлениях украинских сил начинают поступать по мере освобождения этих территорий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru