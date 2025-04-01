На встрече будут представлены новые данные, включая свидетельства о преступлениях ВСУ в Курской области.

Полянский отметил, что информация будет основана на фактах и показаниях свидетелей, и добавил, что данные о преступлениях украинских сил начинают поступать по мере освобождения этих территорий, передает «Радиоточка НСН».

