Россия 2 апреля проведет заседание Совбеза ООН по Украине

Россия проведет неформальное заседание Совета Безопасности ООН 2 апреля, посвященное годовщине событий в Буче и преступлениям, совершенным вооруженными силами Украины в Курской области.

Как сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, заседание состоится в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) в рамках «Формулы Арриа».

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На встрече будут представлены новые данные, включая свидетельства о преступлениях ВСУ в Курской области.

Полянский отметил, что информация будет основана на фактах и показаниях свидетелей, и добавил, что данные о преступлениях украинских сил начинают поступать по мере освобождения этих территорий, передает «Радиоточка НСН».

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