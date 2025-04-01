Российский актер Рашид Тугушев скончался на 64-м году жизни
Российский актер, сценарист и режиссер Рашид Тугушев, известный своими ролями в популярных сериалах, скончался 28 марта 2025 года в возрасте 63 лет, сообщает КиноТеатр.ру.. Причины его смерти не уточняются.
Тугушев родился в 1961 году и закончил Школу-студию МХАТ в 1987 году. Он также проходил стажировку у Анатолия Васильева во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьева. В его фильмографии значатся такие проекты, как «Кодекс чести», «Частный детектив», «Марш Турецкого», «Каменская» и «След».
Помимо этого, Тугушев ставил спектакли, в числе которых «Тьма» по Л. Андрееву в театре «Современник» и «Любовь до гроба» А. Николаи в Горьковском драматическом театре.
Он также основал «Московский Маленький Театр» в 1989 году на базе «Центра эксцентрики А. Жеромского», передает «Радиоточка НСН».
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